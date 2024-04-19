Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса

NASA показала из космоса самый большой айсберг в мире A23a

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

NASA показала самый большой айсберг в мире A23a на снимке, сделанном спектрорадиометром среднего разрешения (MODIS) спутника "Терра" 11 апреля. Фото выложено на сайте MODIS в четверг.

Фото: NASA GSFC by MODIS Land Rapid Response Team is licensed under public domain

Напомним, A23a откололся от шельфа Филчера в Антарктиде в 1986 году и почти сразу сел на мель в 200 километрах от места рождения. Там он находился вплоть до начала 2020-х, когда, видимо, подтаяв снизу, начал медленный, но уверенный дрейф к северу.

Ледовый центр США сообщил 12 апреля, что айсберг находится примерно на полпути между оконечностью Антарктического полуострова и островом Южная Георгия в точке с координатами 059°05'57,01" южной широты и 045°07'44,76" западной долготы. Обычно отсюда айсберги сворачивают к востоку, где попадают в тёплые воды и в конечном счёте тают.

A23a — крупнейший и один из старейших айсбергов, он весит триллион тонн и превосходит по площади Нью-Йорк.