Предсказано исчезновение самого большого в мире айсберга

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Самый большой в мире айсберг пришёл в движение впервые за 37 лет своего существования, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Фото: Reuters

Гигантский объект под кодовым обозначением A23a откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера ещё в 1986 году и с тех пор мирно покоился на мели. Во время антарктической зимы он начал потихоньку дрейфовать и к середине ноября 2023 года вышел на чистую воду в Южном океане.

За это время айсберг преодолел больше 2000 километров и почти не растаял – его площадь превышает 4000 квадратных километров, что в полтора раза больше, чем Москва.

Дальнейшая судьба A23a зависит от траектории его движения. По прогнозам специалистов, он может ещё несколько лет оставаться в системе круговорота Уэдделла, либо будет подхвачен океанскими течениями и вынесен в море Скоша, где вскоре прекратит своё существование.