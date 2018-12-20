Ученые США доказали внеземное происхождение жизни

Существует теория, что основные компоненты для зарождения жизни на Земле имеют инопланетное происхождение. Очередное доказательство этой смелой гипотезы нашли ученые из Соединенных Штатов Америки.

Так, американские ученые указывают, что одним из главных компонентов жизни на планете Земля является сахар. Он, поясняют специалисты, дает столь необходимую для жизни энергию. Один из видов сахара является компонентом ДНК.

Ученые взяли образец человеческого ДНК. Образец этот дотошные эксперты поместили в морозильную камеру. После, охладив до абсолютного нуля, поместили в вакуум. Это, указывают американские ученые, позволило сымитировать условия открытого космоса.

В вакуум подали смесь воды и метанола, что аналогична газу в межзвездной среде. Излучение звезд они заменили ультрафиолетовым излучением. И в этих условиях, делятся ученые из Соединенных Штатов Америки, из образца человеческого ДНК им удалось создать несколько видов производных сахара.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские ученые открыли планету, год на которой длится порядка пяти тысяч земных лет. Астрономы из США назвали данное небесное тело 2018 VG18. Теперь они ищут загадочную "планету икс", что дирижирует не только 2018 VG18, но и рядом других подобных ей небесных тел.

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