Наконец-то им это удалось: учёные впервые произвели, сохранили и извлекли квантовые данные

Международная группа ученых из Великобритании и Германии достигла значительного прорыва в создании квантовых информационных сетей, потенциально заменяющих существующий интернет.
Исследование отмечает первый успешный эксперимент по созданию, сохранению и извлечению квантовых данных с использованием устройств квантовой памяти.
В обычных телекоммуникационных системах потери информации при передаче на большие расстояния компенсируются с помощью ретрансляторов. В квантовых сетях такой механизм невозможен из-за уничтожения квантовых данных при попытке их считывания и копирования.
Ученые решили эту проблему, используя запутанные фотоны для передачи квантовой информации. Система квантовой памяти, основанная на облаке атомов рубидия, обеспечивает сохранение и высвобождение фотонов по запросу с помощью лазера, сообщает Science Advances (SA).
Ключевым достижением является совпадение длины волны устройств с длиной волн используемых в современных телекоммуникационных сетях. Это позволяет передавать квантовые данные по обычным оптоволоконным кабелям.
Дальнейшие планы включают улучшение стабильности фотонов, увеличение времени их хранения и компактизацию оборудования.
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