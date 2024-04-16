Наконец-то им это удалось: учёные впервые произвели, сохранили и извлекли квантовые данные

SA: учёным впервые удалось произвести, сохранить и извлечь квантовые данные

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из Великобритании и Германии достигла значительного прорыва в создании квантовых информационных сетей, потенциально заменяющих существующий интернет.

Фото: commons.wikimedia.org by ASSOCIATED PRESS is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование отмечает первый успешный эксперимент по созданию, сохранению и извлечению квантовых данных с использованием устройств квантовой памяти.

В обычных телекоммуникационных системах потери информации при передаче на большие расстояния компенсируются с помощью ретрансляторов. В квантовых сетях такой механизм невозможен из-за уничтожения квантовых данных при попытке их считывания и копирования.

Ученые решили эту проблему, используя запутанные фотоны для передачи квантовой информации. Система квантовой памяти, основанная на облаке атомов рубидия, обеспечивает сохранение и высвобождение фотонов по запросу с помощью лазера, сообщает Science Advances (SA).

Ключевым достижением является совпадение длины волны устройств с длиной волн используемых в современных телекоммуникационных сетях. Это позволяет передавать квантовые данные по обычным оптоволоконным кабелям.

Дальнейшие планы включают улучшение стабильности фотонов, увеличение времени их хранения и компактизацию оборудования.