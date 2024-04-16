Трёхногий робот SpaceHopper будет прыгать по астероидам — искать полезные ископаемые

В Швейцарии создан трёхногий робот для космических исследований

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH) провела успешные испытания трёхногого робота для космических исследований, о чём не без гордости сообщила в видео на своём YouTube-канале.

Фото: ETH by Tobias Holzgang is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Робот SpaceHopper предназначен для изучения космических объектов с низкой гравитацией, например астероидов или спутников планет.

"Считается, что [астероиды] содержат ценные минеральные ресурсы, которые могут быть полезны человечеству в будущем. Исследование этих тел также может дать нам представление о формировании нашей Вселенной", — объясняют разработчики.

Однако исследование этих небесных тел может оказаться сложной задачей. В условиях слабого притяжения между колёсами космического корабля и поверхностью, по которой он движется, практически отсутствует сцепление; атмосферы, в которой мог бы летать космический корабль, почти нет. А SpaceHopper вместо этого перемещается прыжками.

Робот состоит из треугольного корпуса с шарнирно-сочленёнными ногами. У каждой ноги есть коленный и тазобедренный суставы, позволяющие роботу отталкиваться от поверхности, перемещаться в пространстве и контролировать приземление в пределах обозначенной области.

Программа SpaceHopper была запущена два с половиной года назад как студенческий исследовательский проект в ETH. А недавно его участники протестировали прыгающего робота в моделируемой среде невесомости во время параболического полёта, организованного Европейским космическим агентством.

Параболический полёт позволил смоделировать условия низкой гравитации, в которых будет работать SpaceHopper. На видео, снятом во время испытаний, видно, как SpaceHopper скоординированными движениями шевелит каждой из своих трёх ног, чтобы оставаться в воздухе в периоды невесомости, которые происходили примерно 30 раз за полёт, примерно по 20-25 секунд каждый.

"Эксперименты прошли очень успешно. Нам удалось показать, что робот может использовать свои ноги, чтобы менять положение и прыгать в определённом направлении. В целом это было очень успешно", — резюмировали авторы ролика.

Трёхногий робот для космических исследований