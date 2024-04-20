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Марсианские тайны разгаданы: ученые обнаружили новые водоемы под поверхностью планеты

Итальянские ученые обнаружили на Марсе сеть соленых озер

1:31
Наука

Итальянские ученые обнаружили сеть соленых озер под ледниками на южном полюсе Марса. Согласно сообщениям в прессе, данное открытие будет способствовать более глубокому изучению истории климата планеты и поможет определить вероятность существования жизни на Марсе.

Итальянские ученые обнаружили на Марсе сеть соленых озер
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Известно, что два года назад итальянские специалисты уже обнаружили один аналогичный водоем на Марсе. Однако новые места были обнаружены с помощью радара MARSIS, установленного на исследовательской станции Mars Express, находящейся на орбите планеты и собирающей данные о ней.

Отмечается, что за последние десять лет планетологи обнаружили множество свидетельств того, что на поверхности Красной планеты существовали реки, озера и даже океаны пресной воды. Существует теория, согласно которой на Марсе могла существовать жизнь, аналогичная земной.

Некоторые ученые также высказывают мнение, что в начальной стадии своего существования Марс был аналогичен Земле, имея не только водные ресурсы, но и мягкий климат и атмосферу. Однако эти условия существовали лишь недолго - примерно миллиард лет после формирования планеты. Предполагается, что 3,6 миллиарда лет назад Марс стал пустыней.

Также недавно стало известно, что сотрудники Канарского института астрофизики обнаружили самую яркую галактику в ультрафиолетовом диапазоне. Считается, что внутри этой галактики находится «спящая» черная дыра.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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