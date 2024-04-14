Занятия спортом по утрам могут быть опасны для вашего здоровья

Вечерние тренировки более полезны для сердца, чем утренние, говорят ученые из Сиднейского университета

0:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование специалистов из Сиднейского университета показало, что утренние тренировки могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперты выяснили, что риски сердечных патологий снижаются у тех, кто предпочитает физическую активность по вечерам. Вечером происходит расслабление после трудового напряжения, что может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования показали, что участники, тренирующиеся после 18:00, имели на 61% меньше рисков заболеваний, чем те, кто не занимался спортом.