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Установлено влияние характера на рацион питания: экстраверты предпочитают овощи и фрукты фастфуду

Экстраверты едят растительной пищи на 4,5 порции больше интровертов

1:38
Наука

Личностные качества оказывают большое влияние на пищевое поведение индивида, установили новозеландские учёные. О результатах своих изысканий на эту тему они рассказали в журнале Frontiers in Psychology.

Экстраверты едят растительной пищи на 4,5 порции больше интровертов
Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В исследовании приняли участие более 1000 студентов Университета Отаго в возрасте 17-25 лет. При помощи анкетирования были изучены их пищевые предпочтения; кроме того, они прошли хорошо известный специалистам тест "Большая пятёрка личностных качеств", определяющий открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсию/интроверсию, покладистость и невротизм.

Оказалось, что экстраверты съедают в среднем на 4,5 порции в неделю больше овощей и фруктов, чем интроверты, которые, напротив, в большей степени предпочитают чипсы и фастфуд.

Профессор Тэмлин Коннер, руководившая исследованием, связала пищевые предпочтения экстравертов с их открытостью и жаждой новых впечатлений, побуждающих их к экспериментам в еде.

"Если вы хотите есть больше свежих фруктов и овощей, постарайтесь развивать в себе качества, связанные с открытостью: будьте более любопытны и восприимчивы в отношении растительной пищи, изучайте новые и необычные продукты, учитесь готовить вкусные фрукты и овощи и расширяйте свой вкус за пределы привычного белого картофеля", — посоветовала она.

Любопытно, что другое исследование, проведённое в Германии, показало, что веганы и вегетарианцы более замкнуты. Его авторы предположили, что столь яркие черты пищевого поведения препятствуют социализации.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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