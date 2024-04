Больше не замерзшая вода: что на самом деле скрывается внутри Урана и Нептуна

Исследователи из Израильского технологического института пришли к выводу, что состав Урана и Нептуна отличается от предыдущих представлений. Вместо замерзшей воды, как долгое время считалось, далекие газовые гиганты содержат значительное количество метанового льда. Это новое открытие может помочь разгадать загадку об их происхождении. Результаты исследования опубликованы на портале научных материалов arXiv.

Фото: noirlab.edu by NOIRLab is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International