Больше не замерзшая вода: что на самом деле скрывается внутри Урана и Нептуна

Израильские ученые обнаружили гигантские запасы метана на Уране и Нептуне

Исследователи из Израильского технологического института пришли к выводу, что состав Урана и Нептуна отличается от предыдущих представлений. Вместо замерзшей воды, как долгое время считалось, далекие газовые гиганты содержат значительное количество метанового льда. Это новое открытие может помочь разгадать загадку об их происхождении. Результаты исследования опубликованы на портале научных материалов arXiv.

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Ранее считалось, что Уран и Нептун обладают обильными запасами льда. Это представление основывалось на данных, полученных аппаратом "Вояджер-2", который пролетел мимо планет в 1980-х годах.

Для более глубокого понимания состава этих ледяных планет астрономы разработали модели, учитывающие физические свойства, измеренные "Вояджером-2".

По мнению ученых, предыдущие исследования Урана и Нептуна не учитывали процессы, приведшие к формированию этих планет. По их представлениям, планеты сформировались из пылевых облаков и затем столкнулись или слились с объектами, известными как планетезимали. Эти планетарные блоки были аналогичны современным кометам, например, 67Р/Чурюмова-Герасименко, и содержали большое количество углерода, но мало воды.

Моделирование показало, что состав Урана и Нептуна лучше соответствует моделям с высоким содержанием метана. Согласно расчетам, метановый лед может составлять до 10% массы обеих планет.

Ученые предполагают, что такое количество метана могло образоваться в результате реакции водорода с углеродом из планетезималей. Хотя для таких процессов требуются высокие давление и температуры, они соответствуют условиям, при которых формируются планеты.