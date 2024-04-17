Битва миров: физик создал калькулятор для столкновения Земли с черной дырой

Физик Альвардо Диес разработал инструмент, который он называет "апокалиптическим" калькулятором, предназначенным для оценки последствий столкновения Земли с черной дырой.
Он задумался над этим угрожающим вопросом и создал инновацию, которая может предсказать разрушительные последствия столкновения Земли с черной дырой.
Этот калькулятор позволяет определить объем энергии, который будет высвобожден при столкновении двух тел, а также оценить изменения в черной дыре после этого события.
Физик использовал известные размеры космических объектов для своих расчетов.
Исходя из его исследования, стало ясно, что столкновение Земли с черной дырой, поглощающей целые галактики, приведет к освобождению огромного объема энергии, превышающего годовое потребление энергии на Земле в 55 квинтиллионов раз.
Однако такой мощный взрыв оказывает крайне малое влияние на состояние самой черной дыры. Горизонт событий черной дыры увеличится всего на одну сотую триллионной доли процента в результате столкновения с Землей.
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