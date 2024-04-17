Битва миров: физик создал калькулятор для столкновения Земли с черной дырой

Онлайн-калькулятор расскажет, что будет, если Земля столкнется с черной дырой

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Физик Альвардо Диес разработал инструмент, который он называет "апокалиптическим" калькулятором, предназначенным для оценки последствий столкновения Земли с черной дырой.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Он задумался над этим угрожающим вопросом и создал инновацию, которая может предсказать разрушительные последствия столкновения Земли с черной дырой.

Этот калькулятор позволяет определить объем энергии, который будет высвобожден при столкновении двух тел, а также оценить изменения в черной дыре после этого события.

Физик использовал известные размеры космических объектов для своих расчетов.

Исходя из его исследования, стало ясно, что столкновение Земли с черной дырой, поглощающей целые галактики, приведет к освобождению огромного объема энергии, превышающего годовое потребление энергии на Земле в 55 квинтиллионов раз.

Однако такой мощный взрыв оказывает крайне малое влияние на состояние самой черной дыры. Горизонт событий черной дыры увеличится всего на одну сотую триллионной доли процента в результате столкновения с Землей.