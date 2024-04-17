К Млечному пути приблизилась еще одна галактика: астрономы говорят о столкновении

Американские ученые объявили о огромной невидимой зоне вокруг галактики Андромеды.
Это явление, известное как гало, представляет собой сферическую оболочку, состоящую из газа и плазмы. Его размеры охватывают миллионы световых лет, что делает его обнаружение довольно сложным. Наблюдения, проведенные космическим телескопом "Хаббл", позволили установить размеры и структуру гало Андромеды.
Выяснилось, что оно уже встречается с гало Млечного Пути.
Результаты исследований были опубликованы в журнале "Astrophysical Journal".
Согласно этим данным, оболочка Андромеды простирается на 1,3 миллиона световых лет от самой галактики, а в некоторых направлениях ее расстояние составляет 2 миллиона световых лет.
Это подтверждает, что Андромеда активно приближается к гало Млечного Пути. Астрономы утверждают, что столкновение неизбежно. Однако слияние соседних галактик произойдет только через 4 миллиарда лет. На данный момент человечество наблюдает ранние стадии этого процесса.
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