Мы потеряем возможность изучить до 76% упавших на Антарктиду метеоритов: названо еще одно последствие глобального потепления

NCC: до 76% упавших на Антарктиду метеоритов окажутся недоступными для исследований из-за глобального потепления

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование представляет собой предупреждение о потенциальной утрате ценных запасов метеоритов на Антарктиде из-за глобального потепления. Ученые, включая геологов и климатологов из Европы, под руководством профессора Франка Пэттина, провели анализ последствий изменения климата на ледники Антарктиды и их содержимое.

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Они обнаружили, что уже сегодня происходит потеря до пяти тысяч фрагментов астероидов ежегодно из-за структурных изменений в ледниках. Этот процесс может ускориться в ближайшие десятилетия, приводя к тому, что к 2050 году около четверти метеоритов Антарктиды станут недоступны для исследований, сообщает Nature Climate Change (NCC).

С помощью нейросетей и компьютерных климатических моделей ученые проанализировали изменения в температуре и структуре льдовых областей, где наиболее вероятно находятся метеориты. Их прогнозы показывают, что при дальнейшем глобальном потеплении до конца века до 76% метеоритов на Антарктиду могут оказаться недоступными.

Особое внимание было уделено так называемым "голубым льдам" — самым холодным регионам ледников. Исследователи выяснили, что именно здесь скрываются наиболее крупные запасы метеоритов. Они также уточнили, что в регионах, таких как горы Гров и регион Эндерби, потери могут быть особенно значительными.