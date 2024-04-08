"Хотели как лучше, получилось как всегда": назван вред от нового метода борьбы с глобальным потеплением

GRL: инжекция сульфатных частиц в атмосферу может быть вредна для экологии

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

В связи с растущей обеспокоенностью по поводу изменения климата в последнее время все чаще обсуждаются радикальные технологические вмешательства, часто называемые геоинженерией, как потенциальные решения. Однако последние исследования подчеркивают риски, связанные с такими радикальными мерами.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В центре внимания исследователей — предложение ввести в атмосферу частицы сульфата, чтобы отразить солнечный свет и повторить эффект охлаждения, наблюдаемый после извержения вулканов. Несмотря на то, что изначально такой подход кажется правдоподобным, исследователи предупреждают, что при небрежном отношении этот метод может усугубить, а не смягчить климатические аномалии.

Исследование, проведенное учеными из ETH Zürich, использует сложные аэрозольно-химические климатические модели для моделирования поведения сульфатных аэрозолей в стратосфере, особенно над экваториальными широтами.

Одним из значительных открытий является возможность непреднамеренного регионального потепления, сравнимого по масштабам с последствиями самого изменения климата. Инжекция сульфатных частиц может привести к нагреванию нижней тропической стратосферы, нарушению циркуляции атмосферы и усилению экстремальных погодных явлений, особенно в северном полушарии в зимний период, сообщает Geophysical Research Letters (GRL).

Кроме того, накопление аэрозолей в стратосфере может нарушить естественный круговорот химических веществ в атмосфере, что может привести к изменению погодных условий и повышению риска наводнений, особенно в Европе.

В связи с этими выводами исследователи предлагают изучить альтернативные аэрозоли, которые могут снизить некоторые риски. Однако они предупреждают, что эти альтернативы могут создать неизвестные проблемы, подчеркивая необходимость проведения тщательных исследований.