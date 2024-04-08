"Хотели как лучше, получилось как всегда": назван вред от нового метода борьбы с глобальным потеплением

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GRL: инжекция сульфатных частиц в атмосферу может быть вредна для экологии

1:51
Наука

В связи с растущей обеспокоенностью по поводу изменения климата в последнее время все чаще обсуждаются радикальные технологические вмешательства, часто называемые геоинженерией, как потенциальные решения. Однако последние исследования подчеркивают риски, связанные с такими радикальными мерами.

GRL: инжекция сульфатных частиц в атмосферу может быть вредна для экологии
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В центре внимания исследователей — предложение ввести в атмосферу частицы сульфата, чтобы отразить солнечный свет и повторить эффект охлаждения, наблюдаемый после извержения вулканов. Несмотря на то, что изначально такой подход кажется правдоподобным, исследователи предупреждают, что при небрежном отношении этот метод может усугубить, а не смягчить климатические аномалии.

Исследование, проведенное учеными из ETH Zürich, использует сложные аэрозольно-химические климатические модели для моделирования поведения сульфатных аэрозолей в стратосфере, особенно над экваториальными широтами.

Одним из значительных открытий является возможность непреднамеренного регионального потепления, сравнимого по масштабам с последствиями самого изменения климата. Инжекция сульфатных частиц может привести к нагреванию нижней тропической стратосферы, нарушению циркуляции атмосферы и усилению экстремальных погодных явлений, особенно в северном полушарии в зимний период, сообщает Geophysical Research Letters (GRL).

Кроме того, накопление аэрозолей в стратосфере может нарушить естественный круговорот химических веществ в атмосфере, что может привести к изменению погодных условий и повышению риска наводнений, особенно в Европе.

В связи с этими выводами исследователи предлагают изучить альтернативные аэрозоли, которые могут снизить некоторые риски. Однако они предупреждают, что эти альтернативы могут создать неизвестные проблемы, подчеркивая необходимость проведения тщательных исследований.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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