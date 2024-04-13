Названа опасность виртуальной реальности: что еще технологии могут украсть у человечества

Эксперты предупреждают о том, что виртуальная реальность может нести скрытую угрозу для человека

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Эксперты предупреждают, что виртуальная реальность может нести скрытые угрозы для человека.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эта технология может быть использована для проведения психологических исследований, что впоследствии может привести к сбору информации о характеристиках личности с целью их дальнейшей продажи.

Таким образом, развитие этой области поднимает вопрос о сохранении конфиденциальности как личной, так и индивидуальной информации.

По мнению ученых, такие данные могут быть полезны для направленной рекламы и маркетинга.

Экспертные выводы подкреплены результатами исследования, в котором участники, находясь в виртуальной реальности, проходили испытание, представляющее собой переход по ледяным блокам на высоте 200 метров над альпийской долиной.

Из этого исследования стало понятно, что увеличение сложности задачи приводило к более осторожному и продуманному поведению участников. Кроме того, поведение участников в виртуальной реальности демонстрировало их индивидуальные черты характера.

Это позволило ученым выявить особенности личности, просто наблюдая за поведением виртуальных участников. Например, люди с выраженными невротическими чертами обычно вели себя более осторожно.

Специалисты утверждают, что невротизм является одним из основных факторов личности, которые могут быть использованы для определения характера человека.

Другими словами, каждый пользователь виртуальной реальности может быть идентифицирован по своим характерным чертам, что приобретает важное значение для маркетинга, рекламы и даже политических целей.