Странное открытие: душа человека не исчезает после смерти! Что скрывает Вселенная

Британские эксперты выяснили, куда отправляется человеческая душа после смерти тела

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские исследователи выяснили, куда направляется человеческая душа после расставания с телом. Они также пришли к выводу, что душа не исчезает после смерти.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Этот вывод был сделан учеными из Оксфордского университета — анестезиологом Стюартом Хамероффом и физиком-математиком Роджером Пенроузом.

При работе над квантовой теорией сознания, исследователи установили, что после смерти тела душа отправляется во Вселенную.

Также было доказано существование души с точки зрения науки. Эксперты предположили, что мозг действует как биологический компьютер, управляемый сознанием. Однако само сознание не исчезает после смерти человека.

Информация, собранная в течение жизни, сохраняется во Вселенной, и в случае клинической смерти может вернуться обратно.

Ученые объясняют феномен души, рассматривая ее как существо на уровне другой реальности. Однако на данный момент науке недостаёт данных и возможностей для изучения этого явления. Развитие квантовых технологий может изменить ситуацию.