Странное открытие: душа человека не исчезает после смерти! Что скрывает Вселенная

Британские исследователи выяснили, куда направляется человеческая душа после расставания с телом. Они также пришли к выводу, что душа не исчезает после смерти.
Этот вывод был сделан учеными из Оксфордского университета — анестезиологом Стюартом Хамероффом и физиком-математиком Роджером Пенроузом.
При работе над квантовой теорией сознания, исследователи установили, что после смерти тела душа отправляется во Вселенную.
Также было доказано существование души с точки зрения науки. Эксперты предположили, что мозг действует как биологический компьютер, управляемый сознанием. Однако само сознание не исчезает после смерти человека.
Информация, собранная в течение жизни, сохраняется во Вселенной, и в случае клинической смерти может вернуться обратно.
Ученые объясняют феномен души, рассматривая ее как существо на уровне другой реальности. Однако на данный момент науке недостаёт данных и возможностей для изучения этого явления. Развитие квантовых технологий может изменить ситуацию.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.