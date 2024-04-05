Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь

Perseverance поднял 24-й образец марсианского грунта в кратере Джезеро

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Марсоход Perseverance собрал уже 24-й по счёту образец марсианского грунта в кратере Джезеро, сообщила NASA в среду.

Фото: NASA is licensed under public domain

На Земле этой добыче несказанно рады.

"Это именно тот камень, который мы надеялись найти, когда решили исследовать кратер Джезеро. Почти все минералы в породе, которую мы только что взяли, образовались из воды. На Земле минералы, отложенные в воде, часто хорошо улавливают и сохраняют древний органический материал и биосигнатуры. Камень может даже рассказать нам о климатических условиях Марса, которые были во время его формирования", — объяснил научный сотрудник проекта Perseverance в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене Кен Фарли.

По результатам проведённых марсоходом анализов, порода на 75% состоит из зёрен карбоната, сцементированных почти чистым кремнезёмом.

"Кремнезём и части карбоната кажутся микрокристаллическими, что делает их чрезвычайно эффективными в улавливании и сохранении признаков микробной жизни, которая могла когда-то обитать в этой среде", — довольна Сандра Сильестрем, участница проекта Perseverance из Исследовательских институтов Швеции в Стокгольме.

Она надеется, что взятые марсоходом керны доставят на Землю для более внимательного изучения.

По словам Брайони Хорган, планетолога из Университета Пердью в Вест-Лафайете, штат Индиана, всё указывает на то, что раньше в кратере плескалось озеро. "Научная группа также рассматривает другие идеи происхождения породы, поскольку существуют и другие способы образования карбоната и кремнезёма. Но независимо от того, как образовался этот камень, получить образец действительно интересно", — добавила она.

Ранее Perseverance прислал озадачившее многих фото — некоторые увидели на нём лицо.

24-й образец марсианского грунта