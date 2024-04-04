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NASA хочет придумать специальные лунные часы — они будут идти чуть быстрее

Белый дом заказал NASA часы для отсчета времени на Луне

1:08
Наука

Белый дом заказал NASA часы для отсчета времени на Луне — во вторник поручение опубликовано на его официальном сайте, передаёт Associated Press.

Белый дом заказал NASA часы для отсчета времени на Луне
Фото: NASA by Neil Armstrong is licensed under public domain

Речь идёт не только о хронометре как приборе. Требуется разработать систему скоординированного лунного времени (LTC), поскольку из-за меньшей гравитации оно течёт чуть быстрее — на 58,7 микросекунды в сутки, чем на Земле.

Разница очень маленькая, и когда люди летали на Луну в прошлый раз, она не имела значения. Сейчас для координации систем связи, космических кораблей, GPS и прочих высокотехнологичных новшеств используются сверхточные атомные часы, и эти микросекунды приходится учитывать.

Космонавты на МКС обходятся всемирным координированным время UTC, потому что летают на гораздо меньшей высоте.

Согласно поручению, сроком его выполнения установлен конец 2026 года. В сентябре 2025 NASA намерено запустить пилотируемый корабль в полёт вокруг Луны, а годом позже — высадить на спутник астронавтов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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