Белый дом заказал NASA часы для отсчета времени на Луне — во вторник поручение опубликовано на его официальном сайте, передаёт Associated Press.
Речь идёт не только о хронометре как приборе. Требуется разработать систему скоординированного лунного времени (LTC), поскольку из-за меньшей гравитации оно течёт чуть быстрее — на 58,7 микросекунды в сутки, чем на Земле.
Разница очень маленькая, и когда люди летали на Луну в прошлый раз, она не имела значения. Сейчас для координации систем связи, космических кораблей, GPS и прочих высокотехнологичных новшеств используются сверхточные атомные часы, и эти микросекунды приходится учитывать.
Космонавты на МКС обходятся всемирным координированным время UTC, потому что летают на гораздо меньшей высоте.
Согласно поручению, сроком его выполнения установлен конец 2026 года. В сентябре 2025 NASA намерено запустить пилотируемый корабль в полёт вокруг Луны, а годом позже — высадить на спутник астронавтов.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.