Революционное исследование: как гены могут стать ключом к здоровой жизни без диабета

Эксперты из Тюменского медуниверситета провели исследование, которое выявило генетические маркеры, связанные с развитием диабета 2. Исследование указывает на то, что определенные гены, такие как TCF7L2 и PPARG, могут быть связаны с предрасположенностью к этому заболеванию, как сообщает "РИА Новости".

Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0