Раскрыта природа загадочных вспышек в 848 миллионах световых лет от Земли: "танец чёрных дыр"

Необычная система из двух чёрных дыр обнаружена благодаря их "миганию"

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы обнаружили необычную систему из двух чёрных дыр благодаря испускаемым ею периодическим рентгеновским вспышкам. О своём открытии они рассказали в Science Advances.

Фото: NASA is licensed under public domain

Вспышка ASASSN-20qc была зарегистрирована в декабре 2020 года сетью автоматизированных телескопов ASAS-SN, разбросанных по миру. Не привлекавшая ранее внимания чёрная дыра в центре галактики в 848 миллионах световых лет от Земли внезапно стала ярче почти в 1000 раз. Дальнейшие наблюдения показали всплески излучения каждые 8,5 дня, продолжавшиеся в течение четырёх месяцев.

Никогда такого не видевшие учёные принялись теоретизировать. По их гипотезе, источником вспышек стала система из двух чёрных дыр, одна из которых, массой от 100 до 10 тысяч солнечных, вращается вокруг другой — огромной, тяжелее Солнца в 50 миллионов раз — по сильно наклонённой орбите.

Похоже, что эта "сладкая парочка" захватила тяготением пролетавшую мимо звезду, и та была разорвана в клочья колоссальной гравитацией, осветив всё вокруг прощальным сиянием (астрофизики называют это "событием приливного разрушения").

Меньшая чёрная дыра, пролетая сквозь аккреционный диск большей, вызывает в нём возмущения, что извне видится как вспышки в рентгеновском диапазоне.

Это первая подобная система, говорит научный сотрудник Института астрофизики и космических исследований Кавли Массачусетского технологического института Дхирадж "ДиДжей" Пашам.

"Это совершенно иной зверь. Он совсем не укладывается в наши представления о таких системах. Мы видим доказательства того, что объекты могут влетать и пролетать диск насквозь, под разными углами, и это не совпадает с принятой картиной простого газового диска вокруг черной дыры. Мы думаем, существует немало подобных систем", — полагает он.

Благодаря сбору и накоплению новых данных учёные надеются найти ещё много таких "танцующих чёрных дыр" в ближайшее время.

Мигающая галактика