Они действительно это делают: ученые подтвердили популярный стереотип об итальянцах

Daily Mail: подтвержден стереотип об активной жестикуляции итальянцев

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Lund University в Швеции, является попыткой сравнить итальянскую и шведскую культуры через анализ их языка жестов во время общения.

Фото: commons.wikimedia.org by Niccolò Caranti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для этого были изучены жесты, используемые в ходе повествования, чтобы выявить как культурные особенности влияют на эти жесты и их роль в передаче информации. Исследование включало в себя наблюдение за 12 итальянцами и 12 шведами, которые пересказывали сюжет мультфильма не знакомым с ними людям.

Результаты показали, что итальянцы проявляли более высокую активность в использовании жестов, в среднем совершая 22 жеста руками на 100 слов, в то время как у шведов этот показатель составил лишь 11 жестов. Это свидетельствует о явной разнице в частоте и интенсивности жестов между культурами, сообщает Daily Mail.

Доктор Мария Грациано отметила, что обнаруженные различия подтверждают ожидаемый результат, связанный с культурными различиями.

Исследователи также проанализировали функциональное назначение жестов в контексте повествования. Они обнаружили, что жесты не только служат для передачи событий и действий, но и для объяснения их смысла и контекста, что способствует вовлечению слушателя в рассказ.