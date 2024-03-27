Новая фобия: стиральные порошки, средства для мытья зеркал, пола и другая бытовая химия отравляет мозг

Ученые: бытовая химия может быть опасна для мозга и способствовать развитию заболеваний

0:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование американских ученых из Университета Кес Вестерн Резерв показало, что почти 20% бытовой химии, используемой в домашних условиях, может быть опасна для клеток мозга и центральной нервной системы.

Фото: Wikipedia by Shmingkamsle is licensed under CC BY-SA 3.0

Эти химические вещества также связаны с увеличенным риском развития рассеянного склероза и аутизма.

Особенно уязвимы взрослые и дети, у которых мозг еще находится в стадии развития. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.