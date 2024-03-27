Новая фобия: стиральные порошки, средства для мытья зеркал, пола и другая бытовая химия отравляет мозг

Новое исследование американских ученых из Университета Кес Вестерн Резерв показало, что почти 20% бытовой химии, используемой в домашних условиях, может быть опасна для клеток мозга и центральной нервной системы.
Эти химические вещества также связаны с увеличенным риском развития рассеянного склероза и аутизма.
Особенно уязвимы взрослые и дети, у которых мозг еще находится в стадии развития. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.
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