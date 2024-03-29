Открытие в науке: как обонятельные рецепторы влияют на ваше сердце

SciAdv: особый обонятельный белковый рецептор может регулировать давление

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из университета Джонса Хопкинса выявили, что белковый рецептор, ответственный за восприятие запахов, имеет потенциал регулировать кровяное давление у особей разного пола. Эти результаты были опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

В исследовании отмечается, что у самок мышей и женщин в пременопаузе обычно диастолическое и систолическое артериальное давление на десять пунктов ниже, чем у мужчин. Ученые поставили перед собой задачу выяснить причины этих различий.

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что специфический обонятельный рецептор Olfr558 может играть роль регулятора артериального давления у мышей.

Olfr558 обнаружен в клетках, отвечающих за распознавание запахов в носу, а также в других органах, включая почки. Ученые обнаружили, что у самцов мышей с нормальной функцией белкового рецептора Olfr558 давление выше, чем у самок.

Исследование генетически модифицированных молодых мышей показало, что у самок с отсутствующим геном рецептора Olfr558 кровяное давление повышается, а у самцов - снижается. Ученые отметили, что человеческий аналог Olfr558, называемый OR51E1, также играет роль в регуляции кровяного давления.

Женщины и мужчины моложе 50 лет с генетической мутацией, влияющей на активность OR51E1, не показывают типичных различий в артериальном давлении, зависящих от пола.

Ученые считают, что дальнейшие исследования помогут понять механизм, с помощью которого обонятельные рецепторы влияют на давление, что, в свою очередь, способствует улучшению понимания гипертонии.