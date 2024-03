Революционный ИИ: как звуки могут спасти вашу жизнь

Your browser does not support the audio element.

Исследователи из группы Google представили новаторский инструмент машинного обучения, который способен анализировать звуки, такие как кашель и дыхание, для выявления и мониторинга состояния здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository