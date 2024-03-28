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Революционный ИИ: как звуки могут спасти вашу жизнь

Ученые научили ИИ определять болезни по кашлю и дыханию человека

2:02
Наука

Исследователи из группы Google представили новаторский инструмент машинного обучения, который способен анализировать звуки, такие как кашель и дыхание, для выявления и мониторинга состояния здоровья.

Ученые научили ИИ определять болезни по кашлю и дыханию человека
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Согласно данным портала arXiv, этот новый инструмент, базирующийся на искусственном интеллекте (ИИ), был обучен на миллионах аудиозаписей человеческих звуков. Он обладает потенциалом стать важным инструментом для медицинских специалистов, помогая в диагностике различных заболеваний, включая COVID-19 и туберкулез, а также в оценке работы легких.

Основой разработанной системы является метод обучения с самоконтролем, основанный на неразмеченных данных. Используя автоматизированный процесс, исследователи извлекли из общедоступных видео на YouTube более 300 миллионов коротких звуковых фрагментов, включая кашель, дыхание и другие характерные для человека звуки.

Каждый из этих аудиофрагментов был преобразован в визуальное представление, известное как спектрограмма. Затем сегменты спектрограмм были разбиты на блоки, чтобы помочь модели предсказывать недостающие части. Этот подход аналогичен тому, как большие языковые модели, такие как ChatGPT, обучаются предсказывать следующее слово в предложении после анализа множества примеров человеческого текста.

С использованием этого метода исследователи создали фундаментальную модель, которую можно адаптировать для различных задач.

Исследование Google открывает новые возможности в области медицинской диагностики, предлагая инновационный подход к анализу звуков, связанных с заболеваниями. Этот инструмент может существенно улучшить возможности врачей в диагностике респираторных и других заболеваний, а также способствовать более раннему выявлению и эффективному контролю за здоровьем пациентов.

В будущем такие технологии могут стать неотъемлемым инструментом в борьбе с пандемиями и другими медицинскими вызовами, обеспечивая более точную и оперативную диагностику.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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