По Земле ударил мощнейший выброс солнечной плазмы. Узнали, когда успокоится ушедшее вразнос светило

Your browser does not support the audio element.

Мощнейшая за 20 лет магнитная буря обрушилась на Землю вечером 24 марта, сообщили в понедельник argumenti.ru со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0