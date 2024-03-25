Мощнейшая за 20 лет магнитная буря обрушилась на Землю вечером 24 марта, сообщили в понедельник argumenti.ru со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
Вспышка высшего балла X произошла утром в субботу, что вызвало порывы солнечного ветра до 800 км/с. В результате к Земле устремился густой поток плазмы, раскалённой до 100 тысяч градусов.
Дойдя до нашей планеты, выброс спровоцировал сильное возмущение магнитного поля — в момент пика (около 22 часов по московскому времени) до уровня G4. Сильнее магнитосферу штормило только 11 сентября 2005 года, то есть почти 20 лет назад.
Плотность потока заряженных частиц очень неоднородная, что дополнительно дестабилизирует обстановку, в том числе в плане помех радиосвязи с космическими аппаратами.
По прогнозам учёных, риски последующих активных событий на нашей звезде всё ещё сохраняются, окончательной стабилизации космической погоды они ожидают не раньше четверга — пятницы этой недели.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.