Лечить болезнь Альцгеймера станет проще: ученые обнаружили эффективность метода генетической модификации иммунных клеток

Nature Communications: генетическая модификация иммунных клеток поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера

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Исследование, опубликованное в Nature Communications, представляет новый подход к борьбе с болезнью Альцгеймера путем генетической модификации иммунных клеток макрофагов.

Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Ученые выявили, что изменение активности определенных генов, таких как BHLHE40 и BHLHE41, позволяет макрофагам мозга более эффективно удалять отходы, в том числе и токсичные белки, накапливающиеся в мозге при данном заболевании.

Первоначальные эксперименты, проведенные на генномодифицированных мышах, показали обнадеживающие результаты, демонстрируя, что макрофаги сниженной активности генов BHLHE40 и BHLHE41 имеют повышенную способность к очистке мозга от отходов, богатых жиром. Такой подход открывает новые перспективы для разработки терапий, направленных на улучшение метаболизма в мозге и борьбу с нейродегенеративными заболеваниями.

Дальнейшие шаги исследования будут включать проверку способности модифицированных макрофагов удалять амилоидные белки, характерные для болезни Альцгеймера. Кроме того, ученые планируют оценить, как изменение работы иммунных клеток влияет на уровень воспаления в мозге, поскольку воспалительные процессы играют ключевую роль в развитии деменции.

Второй этап исследования будет посвящен изучению влияния отсутствия генов BHLHE40 и BHLHE41 в иммунных клетках мозга на сами нервные клетки. Это позволит получить более полное представление о механизмах, лежащих в основе взаимодействия между иммунной системой и нервной тканью в контексте болезни Альцгеймера и, возможно, открыть новые пути для терапевтического вмешательства.