По данным портала The War Zone, очередная попытка США установить лазер на АС-130 не увеначалась успехом

The War Zone: в США провалилась попытка установки лазерной системы на боевой самолет

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Военно-воздушные силы США столкнулись с трудностями при попытке интегрировать лазерную систему высокой энергии на борт самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Проект по установке лазерной "пушки" AHEL (Airborne High Energy Laser) на эту модификацию легендарного транспортника C-130 "Геркулес" ведется уже несколько лет, однако на этапе наземных испытаний возникли технические проблемы, задержавшие интеграцию системы.

По информации издания The War Zone, ссылающегося на Командование специальных операций ВВС США, после успешных высокомощных испытаний на земле твердотельный лазер AHEL столкнулся с неполадками, помешавшими установить его на предназначенный самолет AC-130J Block 20. Эти трудности стали причиной переноса сроков летных испытаний, первоначально запланированных на 2021 финансовый год.

Концерн Lockheed Martin, выступающий разработчиком AHEL, получил контракт на реализацию проекта в 2019 году. Однако, согласно бюджетным документам Пентагона, к 2025 году финансирование испытаний лазерной системы будет прекращено.

Установка высокоэнергетического лазера на AC-130J должна была расширить боевые возможности этого самолета огневой поддержки, оснащенного различными артиллерийскими орудиями калибром вплоть до 105 мм. Предполагалось, что AHEL сможет эффективно уничтожать беспилотники, наземное оборудование связи и другие цели. Всего на вооружении ВВС США состоит около 30 самолетов AC-130J Ghostrider.

В то время как американцы столкнулись с техническими проблемами, Великобритания продемонстрировала успешные испытания собственной лазерной системы ПВО DragonFire, предназначенной для поражения летающих целей, таких как дроны. По расчетам британских военных, стоимость одного "выстрела" из этой системы составляет менее 13 долларов, что позволит экономить на дорогостоящих ракетах ПВО.