Что не убивает, делает сильнее: американские ученые создали материал, который становится крепче от механического воздействия

ACS: ученые США создали материал, который становится крепче от ударов

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

На весеннем собрании Американского химического общества (ACS) был представлен гибкий проводящий материал для электроники. Этот материал обладает уникальной способностью приобретать прочность от ударов, что решает проблему прочности носимой электроники, включая умные часы и медицинские датчики.

Фото: Wikipedia by Luca Bravo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инспирацией для создания материала послужили качества кукурузного крахмала, который изменяет свои свойства от жидкого к твердому при механических воздействиях. Команда материаловедов из Калифорнийского университета в Мерседе провела эксперименты с различными полимерами, в том числе поли(3,4-этилендиокситиофен) полистиролсульфонатом (PEDOT:PSS), и в итоге получила эластичную проводящую плёнку, способную сопротивляться механическим воздействиям.

Основным компонентом успеха стало добавление оптимального количества PEDOT: PSS, которое придает материалу уникальные свойства. Инновационный материал будет применен в различных электронных устройствах, таких как фитнес-браслеты, умные часы, мониторы уровня глюкозы, а также в 3D-принтерах для создания протезов и других полезных вещей.

Эта разработка представляет собой значимый шаг в области электроники и материаловедения, открывая новые перспективы для создания более долговечных и функциональных устройств, особенно в контексте развития носимой и медицинской электроники.