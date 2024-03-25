В океане начали формироваться новые пятна из пластикового мусора

ES&T: в охраняемой зоне Тихого океана обнаружили большое скопление пластика

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкие эксперты из Института Гельмгольца для центра экологических исследований и Центра полярных и морских исследований Института Альфреда Вегнера сообщили о выявлении новых зон загрязнения полимерными отходами в мировом океане. Основные результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology (ES&T).

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Ученые совершили пятинедельную экспедицию, во время которой были взяты образцы поверхностных вод в северной части Тихого океана между Ванкувером (Канада) и Сингапуром.

"Мы выбирали места для исследования, учитывая ожидаемую высокую и низкую концентрацию пластика. Некоторые из них находились в областях, которые уже были хорошо изучены, таких как известное Большое Тихоокеанское мусорное пятно. Также мы заинтересованы в изучении зон открытого океана, ранее практически не исследованных. Например, мы взяли образцы в морском заповеднике к северо-западу от Гавайских островов и в морском национальном заповеднике Папаханаумокуакеа", — подчеркнула профессор химической экологии Анника Янке, один из авторов исследования.

Ученые отметили, что для них был шоком факт выявления высоких концентраций пластика в охраняемых зонах Тихого океана, что противоречит ожиданиям моделей прогнозирования.

"Пластиковый мусор оказывает воздействие на все экосистемы океана и продолжает накапливаться в морской среде", — добавила профессор Янке.

Во время исследования ученые обнаружили пластиковые частицы во всех взятых пробах воды.