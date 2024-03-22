Опасность на подходе: появление новой субдукционной зоны у Гибралтара

Формирование новой зоны субдукции в Атлантическом океане находится в процессе. Специалисты прогнозируют, что это явление может привести к возникновению нового "Огненного кольца" в данном регионе планеты.
"Огненное кольцо" представляет собой цепь высокой тектонической активности, охватывающую окружность Тихого океана, где расположена большая часть действующих вулканов на Земле, и часто происходят землетрясения.
Субдукция — это процесс движения океанической литосферной плиты и пород мантии под края других плит с погружением в мантию Земли.
Новая зона сформировалась под Гибралтарским проливом и медленно движется на запад.
На данный момент скорость её движения умеренная. Однако в прошлом это было иначе. 30 миллионов лет назад активность была значительно выше, затем произошло замедление. Ученые предполагают, что в ближайшие геологические периоды, примерно через 20 миллионов лет, движение снова усилится, направляясь к Атлантическому океану.
На Земле также существуют и другие зоны субдукции, включая те, что находятся около Антарктиды, и они также движутся в сторону Атлантики.
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