Опасность на подходе: появление новой субдукционной зоны у Гибралтара

Учёные предсказали появление нового Огненного кольца в Атлантике

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Формирование новой зоны субдукции в Атлантическом океане находится в процессе. Специалисты прогнозируют, что это явление может привести к возникновению нового "Огненного кольца" в данном регионе планеты.

Фото: flickr.com by Maxim Massalitin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Огненное кольцо" представляет собой цепь высокой тектонической активности, охватывающую окружность Тихого океана, где расположена большая часть действующих вулканов на Земле, и часто происходят землетрясения.

Субдукция — это процесс движения океанической литосферной плиты и пород мантии под края других плит с погружением в мантию Земли.

Новая зона сформировалась под Гибралтарским проливом и медленно движется на запад.

На данный момент скорость её движения умеренная. Однако в прошлом это было иначе. 30 миллионов лет назад активность была значительно выше, затем произошло замедление. Ученые предполагают, что в ближайшие геологические периоды, примерно через 20 миллионов лет, движение снова усилится, направляясь к Атлантическому океану.

На Земле также существуют и другие зоны субдукции, включая те, что находятся около Антарктиды, и они также движутся в сторону Атлантики.