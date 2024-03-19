Айтишники хотят сбросить с Ил-76 на льдину возле Северного полюса серверы, чтобы их там включить

В апреле в Арктике откроют дата-центр

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В апреле на Северном полюсе открывается дата-центр, передаёт ТАСС со ссылкой на IT-компанию, которая его оборудует.

Фото: Wikimedia Commons by Leonid Plenkin is licensed under CC0

Айтишники рассказали агентству, что центр будет работать на льдине на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового лагеря "Барнео".

"Серверное оборудование, которое планируется к развёртыванию на дрейфующей льдине в Арктике, будет сброшено с борта Ил-76", — уточнили они.

Компьютерная техника надёжно защищена и приспособлена к неблагоприятным условиям работы, и десантирование с высоты 10 тысяч метров ей не должно повредить, заверили специалисты. Они убедились в этом, протестировав серверы в термо- и барокамерах.

Мобильный арктический дата-центр будет служить на благо полярникам, рядом с которыми его установят — через него запланировано передавать на спутник телеметрические данные.