Айтишники хотят сбросить с Ил-76 на льдину возле Северного полюса серверы, чтобы их там включить

В апреле на Северном полюсе открывается дата-центр, передаёт ТАСС со ссылкой на IT-компанию, которая его оборудует.
Айтишники рассказали агентству, что центр будет работать на льдине на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового лагеря "Барнео".
"Серверное оборудование, которое планируется к развёртыванию на дрейфующей льдине в Арктике, будет сброшено с борта Ил-76", — уточнили они.
Компьютерная техника надёжно защищена и приспособлена к неблагоприятным условиям работы, и десантирование с высоты 10 тысяч метров ей не должно повредить, заверили специалисты. Они убедились в этом, протестировав серверы в термо- и барокамерах.
Мобильный арктический дата-центр будет служить на благо полярникам, рядом с которыми его установят — через него запланировано передавать на спутник телеметрические данные.
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