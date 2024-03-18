Дневная астрономия: можно ли разглядеть звёзды при свете солнца и почему для этого непригоден способ Аристотеля

Какие звёзды можно увидеть днём?

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Если очень постараться, звёзды можно увидеть и днём, были уверены учёные прошлого. Pravda.Ru разбиралась, так ли это.

Фото: Pexels by Monstera Production is licensed under CC0

Аристотель (IV век до н. э.) советовал разглядывать дневное небо "из ям или колодцев". Схожие рекомендации давал английский астроном Джон Гершель (1792-1871).

"Если вам удастся взглянуть на голубое небо в ясный день из глубины угольной шахты, нередко можно увидеть звёзды, — утверждал королевский астроном Роберт Стауэлл Болл в 1908 году. — Иногда звёзды можно видеть со дна высокой заводской трубы, если она не используется". "Теоретически нет оснований к тому, чтобы шахта или колодец могли помочь увидеть звёзды днём. Звёзды не видны днём, потому что тонут в свете неба. Это условие не изменяется для глаза, помещённого на дне шахты", — опровергал популяризатор точных наук Яков Перельман.

Невооружённым глазом на дневном небосклоне можно увидеть только Солнце (и то — лучше не нужно: опасно для зрения) и Луну, иногда — некоторые планеты.

В сумерках видна Венера. Ищите её рядом с Луной. Юпитер и Марс можно увидеть в телескоп. Чтобы знать, куда смотреть, воспользуйтесь приложением Sky Tonight.

Единственная звезда, кроме Солнца, которую можно попробовать найти на небе днём — Сириус. Увидеть её можно только в ясную погоду в бинокль или телескоп. Будьте предельно аккуратны — если прямые солнечные лучи, да ещё и усиленные оптикой, попадут на сетчатку, она этого не переживёт.

Кроме того, на дневном небосклоне периодически мелькает МКС. Она выглядит как быстро движущаяся яркая звезда, которая проносится несколько раз в сутки всегда в разных местах небесного свода. Где и когда её искать, подскажет приложение Satellite Tracker.