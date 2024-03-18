Дневная астрономия: можно ли разглядеть звёзды при свете солнца и почему для этого непригоден способ Аристотеля

Если очень постараться, звёзды можно увидеть и днём, были уверены учёные прошлого. Pravda.Ru разбиралась, так ли это.
Аристотель (IV век до н. э.) советовал разглядывать дневное небо "из ям или колодцев". Схожие рекомендации давал английский астроном Джон Гершель (1792-1871).
"Если вам удастся взглянуть на голубое небо в ясный день из глубины угольной шахты, нередко можно увидеть звёзды, — утверждал королевский астроном Роберт Стауэлл Болл в 1908 году. — Иногда звёзды можно видеть со дна высокой заводской трубы, если она не используется".
"Теоретически нет оснований к тому, чтобы шахта или колодец могли помочь увидеть звёзды днём. Звёзды не видны днём, потому что тонут в свете неба. Это условие не изменяется для глаза, помещённого на дне шахты", — опровергал популяризатор точных наук Яков Перельман.
Невооружённым глазом на дневном небосклоне можно увидеть только Солнце (и то — лучше не нужно: опасно для зрения) и Луну, иногда — некоторые планеты.
В сумерках видна Венера. Ищите её рядом с Луной. Юпитер и Марс можно увидеть в телескоп. Чтобы знать, куда смотреть, воспользуйтесь приложением Sky Tonight.
Единственная звезда, кроме Солнца, которую можно попробовать найти на небе днём — Сириус. Увидеть её можно только в ясную погоду в бинокль или телескоп. Будьте предельно аккуратны — если прямые солнечные лучи, да ещё и усиленные оптикой, попадут на сетчатку, она этого не переживёт.
Кроме того, на дневном небосклоне периодически мелькает МКС. Она выглядит как быстро движущаяся яркая звезда, которая проносится несколько раз в сутки всегда в разных местах небесного свода. Где и когда её искать, подскажет приложение Satellite Tracker.
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