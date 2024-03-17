Учёные: новый штамм туберкулёза бессимптомно передаётся через дыхание и угрожает всей Европе

Учёные из Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза, который массово заражает людей. Четверть населения страны уже являются переносчиками этой заразы.
Отличительной особенностью нового вируса является его бессимптомное передача через дыхание, что делает его особенно опасным. Учёные из Нидерландов провели исследование и подтвердили, что новый вирус стал ещё опаснее и смертоноснее.
Профессор Фрэнк Кобеленс призывает коллег разработать новые методы диагностики, чтобы оперативно выявлять заболевание и предотвратить его распространение по всей Европе.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.