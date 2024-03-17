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Учёные: новый штамм туберкулёза бессимптомно передаётся через дыхание и угрожает всей Европе

В Великобритании обнаружили новый штамм туберкулёза, который передаётся через дыхание

0:37
Наука

Учёные из Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза, который массово заражает людей. Четверть населения страны уже являются переносчиками этой заразы.

В Великобритании обнаружили новый штамм туберкулёза, который передаётся через дыхание
Фото: openverse.org by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0.

Отличительной особенностью нового вируса является его бессимптомное передача через дыхание, что делает его особенно опасным. Учёные из Нидерландов провели исследование и подтвердили, что новый вирус стал ещё опаснее и смертоноснее.

Профессор Фрэнк Кобеленс призывает коллег разработать новые методы диагностики, чтобы оперативно выявлять заболевание и предотвратить его распространение по всей Европе.

ТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЕЗ и КАК ЕГО ЛЕЧИТЬ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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