Просили бога о победе: в Турции археологи обнаружили 3300-летнюю табличку, которая проливает свет на подробности вторжения в Хеттскую империю

Planet Today: в Турции обнаружена 3300-летняя глиняная табличка с молитвой

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Глиняная табличка возрастом 3300 лет, обнаруженная в центральной Турции, раскрывает подробности катастрофического вторжения в Хеттскую империю в период гражданской войны.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Она была найдена в руинах Бюклюкале археологом Кимиеси Мацумурой, который предполагает, что это был крупный хеттский город, возможно, даже королевская резиденция. Табличка, размером с ладонь, содержит перевод клинописного текста, где первые шесть строк на хеттском языке сообщают о четырех городах, включая столицу Хаттусу, в беде, а остальные 64 строки составляют молитву на хурритском языке с просьбой о победе.

Молитва обращена к Тешшобу (Тешуб), богу бури, главе хурритского и хеттского пантеонов. В ней также упоминаются враждебные короли, а молитва завершается призывом к божественному совету. Это указывает на то, что табличка была записана в период правления хеттского царя Тудхалии II, около 1380-1370 годов до н. э., за двести лет до краха позднего бронзового века, сообщает Planet Today.

Табличка представляет собой ценный археологический артефакт, так как обнаружение таких документов из хурритского периода редкость. Табличка также указывает на важность Бюклюкале в хеттской империи. Археологические находки в этой местности предполагают, что город был ключевым центром, вероятно, равным по важности столице Хаттусе.

Это открытие также подчеркивает сложность и важность хурритского языка и культуры в контексте хеттской истории. Сообщения, записанные на табличке, помогают более глубоко понять религиозные и политические аспекты хеттской цивилизации и ее взаимодействие с окружающими народами.