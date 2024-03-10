Любимые многими сыры могут потерять свой прежний вкус: ученые назвали последствия замены штамма плесени Penicillium camemberti

The WP: вкус сыров камамбер и бри изменится из-за замены штамма плесени

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Тафтса в США провели исследование, предупреждающее о потенциальных негативных последствиях замены штамма плесени в сырах камамбер и бри.

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Эксперты подчеркивают, что замена штамма плесени может вызвать непредсказуемые последствия, включая потерю аппетитности сыров. Исследователи также отмечают, что Penicillium camemberti играет ключевую роль в производстве сыров камамбер и бри, а его сокращение может привести к уязвимости перед патогенами и изменениями окружающей среды, что в конечном итоге может уничтожить этот штамм, сообщает The Washington Post.

В ответ на потенциальную угрозу, в Университете Тафтса проводятся исследования с целью одомашнивания диких штаммов плесени, чтобы использовать их в производстве сыров камамбер и бри без генетической модификации. Они стремятся избежать появления нежелательных токсинов в сырах, сохраняя при этом его качество и вкус.

Хотя возможное исчезновение Penicillium camemberti не предвидится в ближайшем будущем, ученые призывают к разработке промышленных инноваций, которые позволят продолжить производство сыров с плесенью даже в случае изменений в доступных штаммах.