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Любимые многими сыры могут потерять свой прежний вкус: ученые назвали последствия замены штамма плесени Penicillium camemberti

The WP: вкус сыров камамбер и бри изменится из-за замены штамма плесени

1:11
Наука

Ученые из Университета Тафтса в США провели исследование, предупреждающее о потенциальных негативных последствиях замены штамма плесени в сырах камамбер и бри.

The WP: вкус сыров камамбер и бри изменится из-за замены штамма плесени
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Эксперты подчеркивают, что замена штамма плесени может вызвать непредсказуемые последствия, включая потерю аппетитности сыров. Исследователи также отмечают, что Penicillium camemberti играет ключевую роль в производстве сыров камамбер и бри, а его сокращение может привести к уязвимости перед патогенами и изменениями окружающей среды, что в конечном итоге может уничтожить этот штамм, сообщает The Washington Post.

В ответ на потенциальную угрозу, в Университете Тафтса проводятся исследования с целью одомашнивания диких штаммов плесени, чтобы использовать их в производстве сыров камамбер и бри без генетической модификации. Они стремятся избежать появления нежелательных токсинов в сырах, сохраняя при этом его качество и вкус.

Хотя возможное исчезновение Penicillium camemberti не предвидится в ближайшем будущем, ученые призывают к разработке промышленных инноваций, которые позволят продолжить производство сыров с плесенью даже в случае изменений в доступных штаммах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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