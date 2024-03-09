Эксперты высказались о возможности использования ядерных технологий для освоения космоса

Ядерные энергетические установки являются наиболее эффективным решением для обеспечения энергией оборудования при освоении других планет и дальнего космоса, считают эксперты.
"Основная проблема работы на Луне заключается в резких перепадах температур. Ночью температура на поверхности падает ниже -160°C, что делает невозможным использование солнечных батарей", — объясняет научный журналист Михаил Котов.
Для функционирования приборов лунных модулей ночью их необходимо обогревать, а днем — охлаждать, что требует больших затрат энергии. Ядерный реактор может работать независимо от освещенности и обеспечивать достаточное количество энергии, в отличие от радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГов), мощности которых недостаточно.
Эксперт ракетно-космической отрасли Александр Железняков согласен с тем, что ядерные установки являются наиболее эффективным средством обеспечения энергией оборудования при изучении других планет и дальнего космоса. В случае с Луной это единственная возможность, учитывая ограничения, связанные с использованием солнечных батарей. Кроме этого Железняков подчеркнул, что установка должна быть надежда защищена от метеоритов, иначе присутствует риск загрязнения Луны радиоактивными материалами.
Россия и Китай рассматривают возможность доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2030-х годах. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в ноябре 2022 года. Доставка энергоустановки планируется с помощью робототехнических средств в автоматическом режиме.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.