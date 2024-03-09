Эксперты высказались о возможности использования ядерных технологий для освоения космоса

Рассматривается возможность размещения ядерной установки на Луне

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Ядерные энергетические установки являются наиболее эффективным решением для обеспечения энергией оборудования при освоении других планет и дальнего космоса, считают эксперты.

Фото: "Luna del 25" by emiliokuffer is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Основная проблема работы на Луне заключается в резких перепадах температур. Ночью температура на поверхности падает ниже -160°C, что делает невозможным использование солнечных батарей", — объясняет научный журналист Михаил Котов.

Для функционирования приборов лунных модулей ночью их необходимо обогревать, а днем — охлаждать, что требует больших затрат энергии. Ядерный реактор может работать независимо от освещенности и обеспечивать достаточное количество энергии, в отличие от радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГов), мощности которых недостаточно.

Эксперт ракетно-космической отрасли Александр Железняков согласен с тем, что ядерные установки являются наиболее эффективным средством обеспечения энергией оборудования при изучении других планет и дальнего космоса. В случае с Луной это единственная возможность, учитывая ограничения, связанные с использованием солнечных батарей. Кроме этого Железняков подчеркнул, что установка должна быть надежда защищена от метеоритов, иначе присутствует риск загрязнения Луны радиоактивными материалами.

Россия и Китай рассматривают возможность доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2030-х годах. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в ноябре 2022 года. Доставка энергоустановки планируется с помощью робототехнических средств в автоматическом режиме.