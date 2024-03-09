Шокирующее открытие: антропологи раскрывают трагическую историю беременной мумии из Древнего Египта

Антропологи из Университета Джорджа Вашингтона и судмедэксперт обнаружили удивительные детали в мумии беременной женщины из Древнего Египта. Современные технологии позволили раскрыть, что она рожала близнецов, и первый плод был обезглавлен.
Анализ показал, что молодая мать скончалась во время родов из-за травматической декапитации плода. Исследование подчеркивает опасности, с которыми сталкивались женщины в древности при беременности и родах, а также проливает свет на медицинскую практику и верования того времени.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.