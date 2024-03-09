Шокирующее открытие: антропологи раскрывают трагическую историю беременной мумии из Древнего Египта

Учены нашли беременную мумию

0:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Антропологи из Университета Джорджа Вашингтона и судмедэксперт обнаружили удивительные детали в мумии беременной женщины из Древнего Египта. Современные технологии позволили раскрыть, что она рожала близнецов, и первый плод был обезглавлен.

Фото: Own work by Mary Harrsch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Анализ показал, что молодая мать скончалась во время родов из-за травматической декапитации плода. Исследование подчеркивает опасности, с которыми сталкивались женщины в древности при беременности и родах, а также проливает свет на медицинскую практику и верования того времени.