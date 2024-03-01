Реклама VPN-сервисов объявлена вне закона

В России запретят рекламу VPN-сервисов

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Интернет

В России с 1 марта вступает запрет на рекламу и обнародование данных про сервисы обхода территориальных ограничений, в том числе VPN-сервисов.

Фото: "System locked" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

VPN (Virtual Private Network) - это технология, которая создает безопасное соединение между устройством и сервером в интернете. Это позволяет вам получить доступ к ресурсам, которые могут быть заблокированы в вашей стране или регионе.

VPN также шифрует ваш трафик, что делает его более безопасным и защищает конфиденциальность в сети. Кроме того, VPN может помочь избежать слежки со стороны интернет-провайдера или других третьих сторон. В то же время использование VPN часто помогает мошенникам найти своих жертв, а также используется для противозаконных целей. Именно с этим и связана политика постепенного отказа и запрета VPN-сервисов.