Реклама VPN-сервисов объявлена вне закона

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В России запретят рекламу VPN-сервисов

0:51
Наука » Технологии » Интернет

В России с 1 марта вступает запрет на рекламу и обнародование данных про сервисы обхода территориальных ограничений, в том числе VPN-сервисов. 

В России запретят рекламу VPN-сервисов
Фото: "System locked" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

VPN (Virtual Private Network) - это технология, которая создает безопасное соединение между  устройством и сервером в интернете. Это позволяет вам получить доступ к ресурсам, которые могут быть заблокированы в вашей стране или регионе.

VPN также шифрует ваш трафик, что делает его более безопасным и защищает конфиденциальность в сети. Кроме того, VPN может помочь  избежать слежки со стороны интернет-провайдера или других третьих сторон. В то же время использование VPN часто помогает мошенникам найти своих жертв, а также используется для противозаконных целей. Именно с этим и связана политика постепенного отказа и запрета VPN-сервисов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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