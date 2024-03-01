Этот инновационный препарат для набора веса скотины работает на молекулярном уровне — сделан из микробов

В России разработали импортозамещённый метабиотик для роста коров, свиней и кур

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Биотехнологи ПО "Сиббиофарм" разработали инновационный препарат-метабиотик для профилактики здоровья крупного рогатого скота и интенсивности роста молодняка птицы, сообщила пресс-служба Министерства науки Новосибирской области.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области is licensed under public domain

Препарат призван заменить импортные аналоги, которых российское животноводство лишилось из-за санкций. Более того, новинка оказалась даже лучше.

"В сравнении с зарубежными аналогами новый препарат универсальный и подходит для любых видов животных и птиц", — подчеркнул глава областного миннауки Вадим Васильев.

Метабиотик создан на основе микроорганизмов, для выращивания которых на предприятии выделен отдельный цех ферментации. Но пугаться не стоит — микробов в нём нет.

"Метабиотики — это эволюционное поколение пробиотиков, в них отсутствуют живые бактерии. Препарат представляет собой структурные компоненты пробиотических микроорганизмов, их метаболиты, сигнальные молекулы, которые способны на молекулярном уровне оптимизировать иммунные, нейрогормональные или поведенческие реакции организма", — объяснил заместитель коммерческого директора ПО "Сиббиофарм" Александр Швыдков.

Добавление метабиотика в корм птицам даёт суточный прирост веса до 13%, телятам — до 14%.

Сейчас проводятся испытания разработки, по их завершении её запустят в серийное производство. Мощности предприятия позволяют выпускать более 50 тонн препарата на 12,5 миллионов рублей.