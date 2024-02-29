Необычные последствия: как столкновение космического корабля с астероидом изменяет его форму

Астероид, пораженный космическим кораблем, может "исцеляться" по мере реформирования его поверхности

3:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Столкновение космического корабля с астероидом могло вызвать необычные побочные эффекты. Согласно анализу воздействия зонда НАСА DART на астероид Диморфос в сентябре 2022 года, форма этого маленького астероида могла серьезно измениться в результате прямого столкновения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Это предоставляет нам некоторые ключи к пониманию происхождения астероида и намекает на то, что предстоящая миссия по исследованию Диморфоса, вероятно, обнаружит не кратер от удара, а скорее аккуратно переработанную массу космических камней.

Миссия DART, которая стояла за акронимом "Испытание двойного перенаправления астероидов", являлась частью усилий по обеспечению планетарной безопасности. Ученые стремились выяснить, возможно ли изменить траекторию астероида, столкнувшись с ним космическим кораблем.

Они выбрали Диморфос — небольшой астероид, который обращается вокруг более крупного двойного компаньона под названием Дидимос. Поскольку орбитальный период этой двойной системы был хорошо известен, любые изменения в этом периоде могли бы свидетельствовать об успешности миссии.

И миссия была успешной: воздействие оказало гораздо большее воздействие на период обращения, чем ожидалось учеными. Однако миссия DART была первой попыткой человечества сделать что-то подобное; не было известно, будут ли наблюдаться долгосрочные эффекты, каковы они могут быть, и какое значение они могут иметь для перенаправления астероидов, а также что они могут рассказать нам о Диморфосе.

Очевидно, ученые внимательно следят за изменениями на поверхности космических объектов. Однако команда под руководством планетолога Сабины Радукан из Бернского университета в Швейцарии использовала другой подход. Они использовали модельный астероид "Диморфос" и модельный космический корабль DART, чтобы попытаться воссоздать наблюдаемые эффекты столкновения.

Это включало передачу импульса от космического корабля к астероиду, количество материала, выброшенного из Диморфоса, и форму, которую этот материал принял при выходе в открытый космос, известную как конус выброса.

Для этого им пришлось определить неизвестные переменные: состав и плотность Диморфоса.

Все астероиды разные. Некоторые из них более плотные — это осколки планет, остановившиеся в своем развитии из-за сильных ударов и разбитые на мелкие части. А другие известны как "скопления обломков", которые являются менее плотными — это скопления пыли и камней, склеенные вместе, но более подверженные разрушению, например, под воздействием гравитационного напряжения.

Мы уже знали, что как Дидимос, так и Диморфос относятся к категории скоплений обломков. Но воздействие DART может точно сообщить нам, из чего состоит Диморфос.

Радукан и ее коллеги смогли создать модель, которая соответствовала наблюдаемым результатам проекта DART. И согласно этим симуляциям, астероид удерживается настолько слабо, что DART не оставил на его поверхности кратера; вместо этого космический корабль вызвал глобальную деформацию и открыл поверхность.

Чтобы такое произошло, астероид должен быть очень слабым скоплением обломков; его сила связи, согласно расчетам команды, составляет всего несколько паскалей. Это напоминает астероиды Рюгу и Бенну, которые также были посещены космическими кораблями для сбора данных и образцов.