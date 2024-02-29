Утечка на МКС — воздух уходит через трещину: космонавт рассказал, что там сейчас происходит

В российской части МКС происходит утечка воздуха, подтвердил в среду космонавт Олег Кононенко, подрабатывающий на орбите спецкором ТАСС.
Травит где-то в переходной камере служебного модуля "Звезда", уточнил он.
Земля дала Кононенко задание устранить проблему, но это непросто из-за малых размеров трещины и тесноты в месте её образования.
"Утечка не представляет угрозы безопасности экипажа, — заверил он. — Полёт продолжается в штатном режиме".
За последние дни утечка усилилась вдвое, сообщил ранее руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.
"В хвостовой части МКС мы наблюдаем небольшую утечку. Мы видели, что утечка увеличилась примерно за неделю до последнего запуска "Прогресса" и его стыковкой со станцией", — рассказал он.
В Роскосмосе также подтвердили проблему.
"Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта станции, передаются для анализа специалистам в штатном режиме. Экипажу и станции ничего не угрожает", — подчеркнула пресс-служба госкорпорации.
Там добавили, что из-за старения МКС у космонавтов всё больше времени уходит на ремонт и обслуживание.
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