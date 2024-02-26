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Открытие нового фронта: митохондрии и борьба с воспалением при старении и раке

Ученые раскрыли биологические тайны процесса старения

2:09
Наука

Исследования о процессе старения и возможных способах его замедления давно привлекают внимание научного сообщества. Несмотря на длительные усилия в этой области, вопрос о том, как эффективно противостоять старению, остается неопределенным.

Ученые раскрыли биологические тайны процесса старения
Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0

Свежее исследование, проведенное совместно учеными из Университета Глазго и клиники Мэйо в США, раскрыло некоторые биологические тайны старения и предложило новую потенциальную цель для терапии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature и затрагивают вопрос, почему стареющие и поврежденные клетки вызывают воспаление, а также как этот процесс можно остановить, чтобы способствовать здоровому старению и улучшить методы лечения, включая борьбу с раком.

По мере старения наши клетки начинают вырабатывать воспалительные белки, которые ускоряют процесс старения. Также лечение рака может вызывать аналогичный воспалительный ответ, что затрудняет лечение у пациентов.

Новое исследование, проведенное под руководством профессора Стивена Тейта и его коллег из Школы онкологических наук, подчеркивает важную роль митохондрий, энергопроизводящих органелл клеток, в воспалительных процессах.

Ученые обнаружили, что митохондрии в старых клетках или после лечения рака становятся неплотными, что приводит к выделению ДНК, способствующей воспалению и, как следствие, старению. Предотвращение утечки митохондрий может, в свою очередь, блокировать воспаление и улучшить общее здоровье при старении.

Это открытие позволяет предположить, что воздействие на воспаление, вызванное митохондриями, может представлять собой новый подход к поддержанию здорового старения и улучшению реакции на лечение рака.

"Наши исследования раскрывают неожиданную связь между митохондриями и воспалительными эффектами стареющих клеток. Мы обнаружили, что процесс митохондриальной пермеабилизации, связанный с гибелью клеток, способствует воспалению в старых и поврежденных клетках. Это открывает новые перспективы для исследований и создания инновационных методов лечения старения и рака", — отметил профессор Стивен Тейт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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