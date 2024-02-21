Эпохальная сделка: сотни ноутбуков за полцены для школ! Успейте узнать детали

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ГКУ НСО проводит электронный аукцион на поставку ноутбуков для цифровизации образования

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Главное управление контрактной системы Новосибирской области (ГКУ НСО) организует электронный аукцион на закупку 1017 ноутбуков для цифровой трансформации системы среднего образования.

Фото: https://unsplash.com/photos/loAgTdeDcIU Image Gallery by Jay Wennington jaywennington

Планируется потратить около 71 миллионов рублей на приобретение техники, которая будет использоваться для внедрения цифровой образовательной среды в рамках региональных и федеральных проектов. Об этом сообщает atas.info.

Ноутбуки должны соответствовать определенным техническим требованиям, включая размер экрана, объем оперативной памяти, процессор и тип накопителя. Поставка должна быть завершена до 1 июля 2024 года. Исследование рынка электроники показывает, что аналогичные ноутбуки в розницу стоят значительно дороже, что делает эту сделку выгодной для образовательных учреждений.