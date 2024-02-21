Эпохальная сделка: сотни ноутбуков за полцены для школ! Успейте узнать детали

Главное управление контрактной системы Новосибирской области (ГКУ НСО) организует электронный аукцион на закупку 1017 ноутбуков для цифровой трансформации системы среднего образования.
Планируется потратить около 71 миллионов рублей на приобретение техники, которая будет использоваться для внедрения цифровой образовательной среды в рамках региональных и федеральных проектов. Об этом сообщает atas.info.
Ноутбуки должны соответствовать определенным техническим требованиям, включая размер экрана, объем оперативной памяти, процессор и тип накопителя. Поставка должна быть завершена до 1 июля 2024 года. Исследование рынка электроники показывает, что аналогичные ноутбуки в розницу стоят значительно дороже, что делает эту сделку выгодной для образовательных учреждений.
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