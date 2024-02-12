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Роль цунами Сторегга в массовом уменьшении населения Северной Британии: новые научные выводы

Мощное цунами могло уничтожить население Британии каменного века 8000 лет назад

3:21
Наука

Согласно новому исследованию, громадное цунами, пронесшееся по Северной Европе более 8000 лет назад, возможно, стало причиной гибели жителей каменного века на севере Британии. Это событие, известное как цунами Сторегга, совпало со внезапным уменьшением местного населения, хотя ранее это сокращение не было связано с катастрофой.

Мощное цунами могло уничтожить население Британии каменного века 8000 лет назад
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Quaternary Science.

В период мезолита, или среднего каменного века, население северной Британии было невелико: примерно 1000 человек, судя по оценкам, населяли этот регион. Большинство из них обитали в небольших прибрежных поселениях, находившихся на пути огромных приливных волн.

Археологические данные показывают, что около 8200 лет назад число населенных пунктов на северо-западе Европы внезапно сократилось. Это, вероятно, связано с постепенным понижением температуры по всему континенту, но некоторые исследователи считают, что прибрежные сообщества могли не пострадать от этого климатического изменения.

Интересно, что цунами Сторегга совпадает с этим массовым уменьшением населения, произошедшим между 8120 и 8175 годами назад. Это событие, вызванное огромным подводным обвалом у побережья Норвегии, привело к тому, что огромные волны высотой более 20 метров обрушились на Шетландские острова, расположенные к северу от материковой Шотландии.

На юге, в северной Англии, волны достигали высоты от 3 до 6 метров. Чтобы выяснить, могло ли цунами уничтожить местное население, исследователи создали компьютерную модель волны в важном для мезолита месте под названием Хоуик в Нортумберленде, на северо-востоке Англии.

Здесь были обнаружены отложения, датированные примерно временем цунами, что указывает на то, что это место могло быть затоплено во время катастрофы. Однако эти отложения в основном состоят из крупного гравия, в отличие от мелких песчаных отложений, характерных для цунами. Это вызвало некоторые разногласия относительно того, достигло ли цунами Ховика или нет.

Исследователи провели моделирование волны при двух различных сценариях изменения уровня моря и выяснили, что в обоих случаях цунами не достигло Ховика, если только оно не произошло во время прилива.

"Приливное воздействие на модель увеличило площадь затопления, причем первоначальная волна затопила отложения в Хоуике", — объяснили они.

"Более того, образовавшаяся волна была достаточно сильной, чтобы перенести крупный гравий", что указывает на то, что эти отложения могли быть образованы цунами.

Если это действительно так, последствия были бы катастрофическими: "В Хоуике оценки смертности варьировались, но в пределах богатой ресурсами приливной зоны они достигали 100 процентов". Помимо гибели всех, кого она затронула, волна также уничтожила бы продовольственные ресурсы, что привело бы к массовому сокращению населения по всей северо-западной Европе.

"Это позволяет предположить, что цунами, вероятно, способствовало предполагаемому сокращению населения Северной Британии в период после 8200 лет назад, когда произошло цунами", — заключили авторы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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