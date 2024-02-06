Глобальное потепление — ложь? Узнали, пробурив ледник на Ямале

Геологи пробурили ледник на Ямале на 90 с лишним метров

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Ледниковые породы с огромной глубины, полученные ямальскими и московскими учеными, заставляют усомниться, что глобальное потепление настолько интенсивно, как его малюют. О первых результатах анализов кернов сообщает департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО

Прошлой весной геологи пробурили ледник ИГАН на Ямале до самого его ложа, на глубину до 91 метра. Полученные образцы отправили в лабораторию Института географии РАН.

Оказалось, что на протяжении длительного времени условия образования льда не существенно не менялись. Хотя различия в его составе, конечно, есть. На глубине около 60 метров много угольной пыли — последствия разработки Воркутинского угольного месторождения в 30-х годах прошлого века. На отметке 80-90 метров — включения зелёно-жёлтых сланцев. Учёным ещё предстоит понять механизм их возникновения,

"Мы надеемся получить ещё много информации о происходящих изменениях климата и химического состава атмосферы в период существования ледника", — пояснил ведущий научный сотрудник сектора криосферы Центра изучения Арктики Александр Шеин.

Утверждать, что климат не меняется, тоже было бы категорически ошибочным. Пробы, взятые с разных точек поверхности ледника с 2017 по 2023 годы, явно указывают на динамику потепления окружающей среды.

ИГАН — крупнейший ледник Полярного Урала. Он назван в честь Института географии АН СССР. Исследования ледника были заброшены в 1981 году, а с 2017-го — возобновлены.