Именно по этой причине большинство людей так любит делать селфи

Ученые назвали причину большой любви людей к селфи

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования, проведенные психологами из Университета Тюбингена, представляют новые перспективы в понимании мотивации людей делать селфи.

Фото: openverse by Miroslav Vajdić is licensed under CC BY-SA 2.0

Вместо того, чтобы связывать это поведение с нарциссизмом или желанием привлечь внимание, ученые утверждают, что селфи являются способом для людей сохранить важные моменты своей жизни и создать свою собственную историю.

В рамках исследований ученые обратили внимание на то, что люди, делающие селфи, часто придавали большое значение происходящим событиям. Чем более событие было для них значимым, тем выше была вероятность того, что они сделают селфи в этот момент. Это указывает на то, что селфи для них являются способом запечатлеть эту значимость и сохранить память о ней, сообщает Social Psychological and Personality Science.

Дополнительные эксперименты, проведенные исследователями, показали, что селфи вызывают у людей эмоциональные и физические реакции. Люди, просматривающие свои селфи, чаще всего отмечали, что они вызывают у них физические переживания момента или напоминают об особой важности этого момента в их жизни.