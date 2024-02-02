Названа банальная причина гибели цивилизации майя. Вмешался климат, он вызвал неурожаи

Учёные назвали кавардак с дождями причиной гибели цивилизации майя

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, демонстрирует, что климатические изменения сыграли ключевую роль в упадке цивилизации майя в Центральной Америке около 1100 лет назад.

Фото: Openverse by Tracy Uselton is licensed under CC BY 2.0

Учёные провели анализ сталагмитов в пещере Йок Балум в Белизе, что позволило им точно отследить колебания сезонов дождей в этом регионе за последние 1600 лет.

Исследование выявило, что сезонные изменения начала дождей становились всё более непредсказуемыми, с периодами слишком раннего или позднего начала, а также изменениями в продолжительности и интенсивности дождей. Эти изменения серьезно затронули сельское хозяйство, полностью зависящее от сезонных осадков. Нарушение привычного цикла сезонов привело к нестабильным урожаям, голоду и социальному хаосу в обществе майя.

Как следствие, за короткий период - около 100-150 лет - население майя сократилось на 60-70%, а империя распалась. Это исследование указывает на то, что климатические изменения могут иметь серьёзные последствия для цивилизаций, полностью меняя их образ жизни и социальные структуры.