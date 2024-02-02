Сенсационное открытие: рыбки-клоуны умеют считать (по крайней мере, до трёх)

Учёные открыли рудиментарные арифметические способности рыб

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Рыбки-клоуны вида Amphiprion ocellaris умеют "считать", заметили японские и китайские биологи. Об их открытии сообщила пресс-служба Окинавского института науки и технологий (OIST) в четверг.

Фото: Wikimedia Commons by Nick Hobgood is licensed under CC BY-SA 3.0

Учёные обратили внимание, что эти обитатели морских глубин агрессивнее всего настроены к своим собратьям по виду с тремя полосками на теле, спокойнее относятся к обладателям двух полосок и совсем не трогают тех, у кого их нет.

"Это говорит о том, что эти рыбы умеют считать число полосок и определять по ним видовую принадлежность незваного гостя", — объясняет научный сотрудник OIST Кина Хаяси.

Гипотезу проверили, подбрасывая в аквариум к рыбкам муляжи их сородичей с разным числом полосок — реакция точно такая же.

Биологи достаточно давно заметили, что рыбки-клоуны нападают только на представителей своего собственного вида — по мнению Хаяси и её коллег, из-за конкуренции за ресурсы. Ещё одной причиной может быть построение иерархических отношений — число полосок зависит от статуса рыбы в группе.