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Тайны пространства: жизнь на Земле и ее связь с органическими материалами астероида Рюгу

Органика на астероиде Рюгу может объяснить происхождение жизни на Земле

Наука

Глубокое исследование образцов астероида Рюгу предоставило дополнительные доказательства того, что органические молекулы, которые сформировали основу жизни на Земле, были доставлены сюда древними кометами. Эти результаты были опубликованы в журнале Science Advances.

Органика на астероиде Рюгу может объяснить происхождение жизни на Земле
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Пробы космического камня были привезены на Землю в рамках японской миссии Хаябуса-2, которая посетила астероид Рюгу, напоминающий волчок, в 2018 году. Хаябуса-2 провела более 18 месяцев, изучая астероид и собирая поверхностный материал, который стал настоящим кладезем информации о нашей Солнечной системе.

Рюгу, официально известный как 162173 Рюгу, представляет собой околоземный астероид шириной 2850 футов (870 метров), не имеющий защитной атмосферы. Это означает, что его поверхность прямо подвергается воздействию космического пространства и может накапливать межпланетную пыль, которая изменяет состав его поверхности при столкновении.

Научная группа, ответственная за эти новые открытия в изучении происхождения жизни, выявила "брызги расплава" шириной от 5 до 20 микрометров, образовавшиеся при воздействии кометной пыли на поверхность Рюгу. Внутри этих брызг расплава исследователи обнаружили мельчайшие углеродистые материалы, напоминающие примитивные органические вещества.

"Эти органические вещества могут представлять собой своего рода семена жизни, которые когда-то были доставлены из космоса на Землю", — отмечает Мегуми Мацумото из Высшей школы естественных наук Университета Тохоку.

Кометы обычно находятся на широких орбитах вокруг Солнца и проводят большую часть времени на холодных внешних краях Солнечной системы. Однако, когда они приближаются к внутренней части Солнечной системы, солнечная радиация нагревает их внутренний ледяной материал, приводя к сублимации, при которой материал превращается в газ.

Когда этот газ вырывается из кометы, он уносит с собой частицы поверхностного материала. Это не только создает характерные хвосты и ауры, называемые "комой", у комет, но также оставляет следы кометной пыли вокруг Солнца. На Земле мы сталкиваемся с этими следами в виде метеорных явлений, когда фрагменты пыли сгорают в атмосфере.

Однако материал кометы с гораздо большей вероятностью может оказаться на поверхности тел без атмосферы, таких как Рюгу, где он может сохраняться. Поэтому изучение этих остатков пыли на образцах Хаябуса-2 может предоставить информацию о материалах ранней Солнечной системы.

Брызги расплава, подробно исследованные учеными, возникли в результате столкновения материала поверхности астероида с кометной пылью, в результате чего два материала плавились, смешивались в процессе нагревания, вызванного столкновением, и затем остывали.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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