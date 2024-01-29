iOS 18 станет крупнейшим обновлением ОС в истории iPhone

Bloomberg: iOS 18 будет крупнейшим обновлением в истории iPhone

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Согласно информации Bloomberg, ожидается, что в следующей версии iOS, а именно в iOS 18, пользователи iPhone получат поддержку RCS-сообщений и еще более усовершенствованную и инновационную версию Siri.

Фото: www.theepochtimes. com/apples-30-million-settlement-over-employee-bag-checks-gets-court-approval_4667478.html

Аналитик Марк Гурман отмечает важность этого обновления, называя его самым значимым в истории экосистемы Apple для iPhone. Компания стремится к расширению функционала операционной системы, чтобы включить в нее передовые возможности искусственного интеллекта. Ожидается, что обновление затронет различные аспекты системы и привнесет в них интеллектуальные функции.

Одним из главных нововведений в iOS 18 станет обновленная версия голосового помощника Siri, которая будет обеспечена функциональностью искусственного интеллекта и возможностью использования расширенных языковых моделей. Кроме того, разработка приложений в Xcode обзаведется генеративным искусственным интеллектом, основной целью которого является модернизация этого процесса.