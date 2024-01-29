В этом месте жили самые древние из известных ученым наездники

Исследование археологов из Хельсинкского университета (Финляндия), опубликованное в журнале Science Advances, обнаружило, что народы, принадлежавшие к ямной культуре в IV тысячелетии до нашей эры, владели искусством верховой езды.
Ямные кочевники, проживавшие на пространстве от каспийских и причерноморских степей до современной Румынии, Болгарии, Венгрии и Сербии, перемещались верхом на лошадях.
Характерной чертой ямной культуры было захоронение покойников под курганами. Исследователи изучили останки 156 человеческих скелетов, обнаружив признаки, свидетельствующие о регулярной верховой езде и травмах, связанных с ней. При анализе были выявлены характерные изменения в костях таза, бедренных костях, позвонках и других частях скелета у 24 изученных скелетов, что свидетельствует о длительном пребывании на лошадях.
Это исследование подтверждает, что ямные кочевники были одними из самых древних наездников, обитавших на территории Евразии, и открывает новые перспективы для понимания истории развития верховой езды в данном регионе.
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