В этом месте жили самые древние из известных ученым наездники

Ученые обнаружили свидетельства верховой езды в ямной культуре

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование археологов из Хельсинкского университета (Финляндия), опубликованное в журнале Science Advances, обнаружило, что народы, принадлежавшие к ямной культуре в IV тысячелетии до нашей эры, владели искусством верховой езды.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Ямные кочевники, проживавшие на пространстве от каспийских и причерноморских степей до современной Румынии, Болгарии, Венгрии и Сербии, перемещались верхом на лошадях.

Характерной чертой ямной культуры было захоронение покойников под курганами. Исследователи изучили останки 156 человеческих скелетов, обнаружив признаки, свидетельствующие о регулярной верховой езде и травмах, связанных с ней. При анализе были выявлены характерные изменения в костях таза, бедренных костях, позвонках и других частях скелета у 24 изученных скелетов, что свидетельствует о длительном пребывании на лошадях.

Это исследование подтверждает, что ямные кочевники были одними из самых древних наездников, обитавших на территории Евразии, и открывает новые перспективы для понимания истории развития верховой езды в данном регионе.